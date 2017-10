14:55, 17 Tetor 2017

Familja britanike mbretërore është e njohur edhe për fëmijët e mrekullueshëm të Dukës William dhe Dukeshës Kate.

Megjithatë kur bëhet fjalë për rolin që ka kjo familje, Princi George duket se mezi pret të bëhet Mbret, transmeton Klan Kosova.

Kjo pasi edhe ai ka zbuluar sekretin e tij kur bëhet fjalë për netët e Televizionit.

Prindërit e tij thanë se Prince George ka pohuar se ai pëlqen filmin e animuar ”Lion King” (Mbreti Luan), transmeton Klan Kosova.

Por se e pëlqen ”Lion King” ka pranuar edhe vet i vogli i familjes mbretërore për mediat e huaja, kur gjatë një takimi prezantues me klasën e tij, ai me zë të ulët kishte përshpëritur se e ka shikuar atë për disa herë me radhë.

Sidoqoftë, Duka dhe Dukesha e Cambridge, pohuan se janë vazhdimisht duke tentuar që të mbajnë djalin e tyre sa më larg televizionit.

Interesante