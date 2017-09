8:22, 29 Shtator 2017

Presidenti i vendit, Hashim Thaçi do të pritet sot në Shtëpinë e Bardhë nga zëvendspresidenti amerikan Mike Pence.

Lidhur me këtë takimi këshilltari i presidentin Ardian Arifaj, ka shpalosur pak nga detajet e këtij takimi që do të ketë kreu i shtetit me zëvendësin e Donald Trump.

Ai ka thënë të enjten për Klan Kosovës se arsyeja e këtij takimi është garantimi i paqes në vend, pasi Kosova është faktori kryesor i stabilitet në rajon, transmeton Klan Kosova.

”Takimi i Presidentit Thaçi me Zëvendëspresidentin Pence, është kryesori. Është thellim i interesimit të Ëashingtonit, kjo vizitë do të jetë vazhdim i shkëmbimit të informatave për të thelluar apo intensifikuar angazhimin e SHBA-së në Kosovë por edhe në rajon”.

” Arsyeja e këtij takimi pra është që Presidenti të sigurohet që Bashkësia Ndërkombëtare, Shtetet e Bashkuara të Amerikës të japin shtytjen e tyre për stabilitetin në Kosovë e rajon, për të garantuar paqen”, ka përfunduar Arifaj, transmeton Klan Kosova.

