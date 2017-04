19:58, 10 Prill 2017

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka shkruar në llogarinë e tij në Facebook se deklaratat kërcënuese ndaj etnive jo shqiptare në Kosovë nxisin për kthim në të kaluarën e hidhur, të cilën, sipas Presidentit, s’e lejon dhe s’e dëshiron askush në Kosovë.

Këto komente Thaçi i ka bërë, pasi Daut Haradinaj, deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe vëllai i Ramush Haradinajt, i cili po mbahet në Francë për shkak të disa akuzave të lëshuara nga Serbia në Interpol, ka thënë se nëse vendoset që vëllai i tij të ekstradohet në Serbi, atëherë nuk përjashtohet opsioni i luftës, njofton Klan Kosova.

“Nëse gabojnë të bëjnë veprime të tilla, atëherë të bëhen gati për tema më serioze. Nëse e duan Kosovën etnikisht të pastër, pa serbë, le të bëjnë hajgare me Ramushin”, ka pohuar Haradinaj në emisionin Info Box në Radiotelevizionin Dukagjini.

Thaçi ka shtuar se deklarime të tilla, madje pamundësojnë pajtimin e domosdoshëm në mes të Kosovës e Serbisë.

“Për institucionet dhe popullin e Kosovës, deklaratat kërcënuese ndaj etnive të tjera joshqiptare, nxisin mllef, urrejtje dhe hakmarrje, duke na kthyer në të kaluarën e hidhur”, shkruan Thaçi në Facebook, njofton Klan Kosova.

“Për më tepër, bllokojnë dialogun për normalizim të marrëdhënieve, vënë në pikëpyetje pajtimin e domosdoshëm dhe perspektiven e Kosovës evropiane dhe shumetnike. Nuk kemi lejuar një gjë të tillë as gjatë luftës dhe nuk do të lejojmë që të ndodhë as tani, sepse askush nuk e dëshiron”.

klankosova.tv