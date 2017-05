12:11, 3 Maj 2017

Presidenti i Greqisë, Prokopis Pavlopulous, i ka dërguar mesazh urimi Kryetarit të Kuvendit në Shqipëri, Ilir Meta me rastin e zgjedhjes së tij në postin e Presidentit të Republikës së Shqipërisë, transmeton Klan Kosova.

Pavlopulous shpreh bindjen se eksperienca e gjatë parlamentare do ta ndihmojë Meta në kryerjen me sukses të kësaj detyre të re dhe se kontributi i tij do të jetë i vyer në përmirësimin e mëtejshëm të marrëdhënies mes Greqisë dhe Shqipërisë.

“Ju shpreh përgëzimet e mia për zgjedhjen tuaj si President i Republikës së Shqipërisë. Shërbimi juaj i gjatë parlamentar sigurisht”, shkruan tvklan.

Interesante