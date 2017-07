9:51, 9 Korrik 2017

Presidenti i Republikës së Çekisë, Milos Zeman është i bindur se arritja e emigrantëve në Evropë është e organizuar dhe se konsideron që kontinenti rrezikon që valë të re refugjatësh nga Lindja e Mesme dhe Afrika.

“Thuhet se Afrika veç se ka përgatitur një minimum prej disa miliona njerëz për të emigruar për në Evropë. Shumica e myslimanëve, kultura e të cilëve ka papajtueshmëri me evropianët, rrezikojnë më tej që të asimilohen”, ka shtuar ai.

“Kur shihni në historinë evropiane, në fakt, ka pasur një luftë të vazhdueshme ndaj myslimanëve”, ka thënë Zeman.

“Është saktësisht çka serbët e kanë përjetuar në lëkurën e tyre, përfshirë edhe ngjarjet në Kosovë”

Në konkludimin e gazetarëve se BE-ja në vazhdimësi bën presion dhe shantazhe Serbisë në rastin e Kosovës, dhe se nëse e Çekia ka qenë subjekt i një shantazhi të ngjashëm, Zeman është përgjigjur:

“Secili shantazhues duhet të përballet me drejtësinë në fillim, sepse nëse i nënshtroheni një shantazhuesi nuk do të jeni të qetë dhe çdo herë do të keni kërkesa më të mëdha e më të mëdha”.

Interesante