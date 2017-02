18:19, 1 Shkurt 2017

Analisti Nexhmedin Spahiu, në Info Magazine të Klan Kosovës, ka thënë se derisa udhëheqësit e shtetit thonë se muri do të hiqet, ai do të mbetet aty.

Ai ka deklaruar se megjithatë është bërë mirë që muri nuk u hoq, sepse do të krijoheshin tensione, duke kërkuar rishikim të marrëveshjes së Brukselit, njofton Klan Kosova.

“Rrencat më të mëdhenj në Kosovë janë liderët e shtetit. Ata që gënjejnë, thonë që do ta rrëzojnë murin. Kjo është garanca më e fortë se ai mur nuk do të rrëzohet”.

“Mirë kanë bërë që nuk e rrëzuan, sepse ashtu do të shkaktonin tensione ndëretnike dhe telashe të reja. Gabimi është bërë me vet marrëveshjen dhe nëse do dikush ta përmirësojë, aty duhet ndërruar gjërat”.

“Tash e vetmja shpresë dhe ku mund të thirremi është nëse vërtet ky vendim është marrë krye në vete nga kryetari Goran Rakiq dhe jo në asamblenë komunale”. /klankosova.tv

