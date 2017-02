Mesfushori i Tottenham, Dele Alli, është zgjedhur Lojtari i Muajit në Premierligë, pas paraqitjeve të shkëlqyeshme.

Anglezi ka mposhtur konkurrencën nga Harry Kane, Samus Coleman, Alexis Sanchez dhe Gylfi Sigurdsson, pasi ndihmoi Spurs të marrin tre fitore dhe dy barazime muajin e shkuar.

🗣️ @Dele_Alli: "It’s the first one I’ve won and it’s a real honour. I think the whole team played brilliantly this month." #COYS pic.twitter.com/d21Nes1rG4

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 10, 2017