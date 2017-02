9:07, 20 Shkurt 2017

Në historinë e shkurtër 9-vjeçare të shtetit të pavarur të Kosovës nuk ka ndodhur deri më tani që një president apo një kryeparlamentar mos të përulet dhe ta nderojë para varrit ikonën e luftës së UÇK-së, Adem Jasharin, në Prekaz, në përvjetorët e pavarësisë.

E kësaj radhe nuk u panë as Thaçi e as Veseli, e ata “u përpoq t’i nxjerrë me fytyrë” kryeministri Isa Mustafa, shkruan sot, gazeta Zëri.

“U përpoq t’i nxjerrë me fytyrë Isa Mustafa”. Kështu mendojnë në Drenicë për kryeministrin e vendit, vetëm një ditë pas festës së madhe të pavarësisë së Kosovës, kur qytetarët nga të gjitha trojet shqiptare shënuan 9-vjetorin e Pavarësisë së Kosovës, i cili ishte i vetmi nga krerët e shtetit të Kosovës që nderoi Jasharët dhe komandantin legjendar të UÇK-së, Adem Jasharin, në 9-vjetorin e shtetit të pavarur të Kosovës. Sipas tyre, Isa edhe kishte marrë detyrën që të vijë në Prekaz, “sa për të mos u bërë gazi i botës” dhe për të mos thënë dhe për të mos e vërtetuar atë që tashmë një kohë të gjatë flitet, se shteti ua ka kthyer shpinën Jasharëve.