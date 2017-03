20:00, 16 Mars 2017

Nëse po shpresoni se me kalimin e viteve problemi juaj me alergjitë në sezonin e pranverës, do të përmirësohen, kjo nuk mund të ndodh.

Një studim i ri thotë se ngrohja globale do të sjellë shumë më shumë teshtima dhe probleme me frymëmarrje në Europë në mes të shekullit.

Mendohet që niveli i polenit do të katërfishohet në pjesën më të madhe të Europës, ndërsa temperaturat më të ngrohta do të

lejojnë që bimët të thellojnë rrënjët dhe dyoksidi i karbonit do të bëjë që ato të rriten më shumë.

Revista Nature Climate Change, përmend gjithashtu edhe faktorin ‘njeri’ si një nga shkaktarët e këtij problemi, transmeton Klan Kosova.

Interesante