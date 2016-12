10:14, 26 Dhjetor 2016

Ndër të famshmit shqiptarë që reaguan për vdekjen e këngëtarit britanik, George Michael, është edhe Zaimina Vasjari, njofton Klan Kosova.

Këngëtarja nga Shqipëria zgjodhi një fotografi me prapavijë të zezë në të cilën shkruante: “Nuk do të vallëzoj më asnjëherë ashtu siç vallëzova me ty. Pusho i qetë George Michael”.

George Michael, ndërroi jetë të dielën në moshën 53 vjeçare, në shtëpinë e tij në Angli.

#georgemicheal R.I.P 🙏 A photo posted by Zaimina Vasjari (@zaimina_vasjari) on Dec 26, 2016 at 12:44am PST

