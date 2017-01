12:53, 11 Janar 2017

Isha ambasadori i OSB-së, William Walker, është nderuar me Çmimin Ndërkombëtare për Të Drejtat e Njeriut nga kolegji AAB, njofton Klan Kosova.

Walker mbajti një ligjëratë speciale për studentët e këtij institucioni, me ç’rast ka thënë që ndihet i nderuar për çmimin dhe nderin që i bëjnë kosovarët sa herë që vjen në Kosovë.

Ndër të tjera ai foli edhe për situatën aktuale në vend, ku tha që politika nuk është në nivelin e duhur dhe se në postet politike janë vënë politikanë jo për të bërë politikë por për qëllime të tjera, ndonëse bëri të ditur që ka edhe të tillë të cilët ia duan të mirën vendin.

Walker u shpreh i kënaqur në veçanti me arsimimin dhe edukimin e femrave në vend përderisa shpreson që gjeneratat e reja do ta kthejnë Kosovën për së mbari, duke theksuar që nuk do te donte të vdiste pa e parë Kosovën siç shpresuan ta shohin ai dhe kosovarët e tjerë, të cilët nga vitet 1998-99 nisën betejën për Kosovën.

Interesante