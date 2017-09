14:17, 28 Shtator 2017

Dita e Dëshmorëve në Ferizaj, tuboi mijëra qytetarë në varrezat e dëshmorëve të kësaj komune, për nder të ditës së tyre.

Por, edhe në këtë përvjetor të 28 shtatorit, spektri politik u pa i ndarë, madje kjo u theksua pikërisht në kompleksin e varrezave të dëshmorëve.

Derisa komuna kishte organizuar ecje përgjatë rrugës kryesore në drejtim të varrezave, disa parti opozitare nuk e pritën organizatorin, por bën homazhe të ndarë.

Këta janë përfaqësuesit e PDK-së në Ferizaj dhe një pjesë e shoqatave të dala nga lufta.

E, për këtë që ndodhi, kryetari i organizatës së veteranëve të luftës Rafiz Sejdiu, pati një sqarim.

“Sot jemi me një gjendje shumë më të mirë, por shpresoj që ajo që nuk është realizuar deri më tani së shpejti do të realizohet. Unë sot kam qeë i ftuar në seancën solemne, por nuk kam dashur të marr pjesë, pasi kryetari disa marrëveshje dhe vendime që janë pru në Kuvend nuk i ka zbatuar tash e një vit, pra ai i ka prishur marrdhëniet me neve si veteranë”, tha Sejdiu.

Svarqa shprehu pakënaqësi për këtë ndasi që ndodhi, shkran TV TEMA.

“Rafiz Sejdiu nuk ka aspak të drejtë, sepse unë nuk kam pasur asnjë kontratë personale me shoqata e luftës, e as me Rafiz Sejdiu, unë kam pasur vetëm një vendim të Kuvendit të Komunës që do ta respektoj dhe zbatoj”.

“Dje është përplotësuar vendimi me përcaktimin e shumave që do t’u ndahen shoqatave, një vendim i cili ka efekte juridike, retroaktive dhe do të paguhet që nga viti 2016, këto janë arsye banale që po përdoren në fushatë”.

I mllefosur për ndarjen e politikanëve nëpër homazhe, u shpreh edhe nënkryetari i Shoqatës së Familjeve të Dëshmorëve, Saqip Rexhepi.

“Mesazhi ynë është që të jemi të bashkuar dhe sa më unik, sepse kështu me përçarje nuk shkohet kah zhvillimi i shtetit të Kosovës dhe nga progresi i qytetit të Ferizajt. Masa ka qenë shumë e orientuar për sot, ndërsa ato rrymat politike e bën të vetën sot, është për keqardhje kjo që po them, por ky është realiteti”.

