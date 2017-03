23:22, 20 Mars 2017

Tema e Orës në Klan Kosova prezanton politikanët të cilët mbajnë armë.

Madje disa edhe më shumë se një e modele të ndryshme.

Ramiz Lladrovci, kryetari i komunës së Drenasit, thotë që në ambiente të tilla, revolen nuk e mban në brez por në veturë.

Pa armë thotë që nuk qëndroi asnjëherë që nga vitet e luftës.

Pasion të madh për armët kishte edhe kryetari i Obiliqit, Xhafer Gashi.

Një kohë të gjatë ai u mor edhe me biznesin që e lidhte direkt me to e që përfshin trajnim për përdorim të armëve e shitjblerjen e tyre.



