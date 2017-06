Policia franceze ka shtënë në drejtim të sulmuesit që goditi oficerin më çekan pranë katedrales Notre Dame në Paris.

Raportohet se sulmuesi tashmë është plagosur, transmeton Klan Kosova.

Detaje të tjera pritet të publikohen së shpejti.

JUST IN: Officer attacked by man with hammer; officer shot and injured assailant, Paris police say https://t.co/GSKO4E2aXL pic.twitter.com/bWLl2froBv

— CBS News (@CBSNews) June 6, 2017