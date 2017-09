19:31, 29 Shtator 2017

Policia e Kosovës posedon të gjitha informacionet dhe pamjet e publikuara lidhur me ngjarjen – incidentin – e ndodhur në studion televizive të Klan Kosovës dhe për këtë, në konsultim me prokurorin kompetent, menjëherë do të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme ligjore, ka thënë për Klan Kosovën Baki Kelani, zëdhënës i saj.

Ai nuk ka specifikuar nëse tashmë është ndërmarrë ndonjë veprim në ktë drejtim, pasi të dy deputetët, Milaim Zeka dhe Frashër Krasniqi janë larguar nga ambientet e transmetuesit.

Frashër Krasniqi dhe Milaim Zeka konfliktin e tyre verbal e çuan në përleshje fizike, kur pas fyerjeve të shumta drejtuar në adresë të njëri-tjetrit, nuk duruan më dhe vendosën që mospajtimet e tyre t’i zgjidhin fizikisht.

Interesante