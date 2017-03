16:16, 10 Mars 2017

Policia e Kosovës, konkretisht policia kufitare, në Vermicë, në bashkëpunim me zyrtarët Doganor, në orët e hershme të mëngjesit kanë konfiskuar mbi dy milionë euro të falsifikuara.

Ata kanë ndaluar fillimisht automjetin TAXI me targa të Shqipërisë për një kontroll më të detajuar e në të cilin gjendeshin B.D, i lindur më 1972, mashkull, shtetas i Shqipërisë dhe për pasagjer kishte: F.B, i lindur më 1980, mashkull, shtetas i Kamerunit, me leje qëndrimi në Francë.

“Gjatë kontrollit të përbashkët nga zyrtarë të të dy institucioneve, në bagazh të automjetit në një çantë, në brendësi të saj janë gjetur paketime të ndryshme kartëmonedhash të dyshuara si të falsifikuara me vlerën e: 500, 200, 100 dhe 50 euro. Po ashtu, së bashku me to është gjetur edhe letër e paketuar dhe e prerë në dimensione që i përgjigjen masës së kartëmonedhave: 500, 200, 100, 50 euro”, ka njoftuar policia gjatë një konference.



