22:36, 27 Shtator 2017

Me herët është raportuar se një 72 vjeçare po trajtohet në QKUK pasi është dhunuar seksualisht, por pas ekzaminimit mjekoligjor, policia informon se s’kemi të bëjëm me dhunim, njofton Klan Kosova.

Zëdhënësi i policisë, Daut Hoxha, ka treguar për Klan Kosovën se në këtë rast, pas ekzaminimit, është hetuar se nuk ka vepër penale të dhunimit.

“Lidhur me rastin e raportuar më herët, nën dyshimet e ngritura për rastin e dhunim të një femre rreth 72 vjeçare, del se pas veprimeve të menjëhershme me rekomandim të prokurorit kompetent për hetim dhe ekzaminim mjekoligjor është konstatuar se nuk kemi të bëjmë me vepër penale të dhunimit”, ka pohuar Hoxha.

Rasti i të moshuarës është paraqitur të martën mbrëma në Repartin e Gjinekologjisë në QKUK.

