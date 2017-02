20:19, 4 Shkurt 2017

Rreth orës 10 në rrugën Xhavit Ahmeti në Prishtinë, një femër me inicialet B. C. u plagos nga një mashkull me inicialet A.G.

Në vendin e ngjarjes dolën edhe ekipet e forenzikës për hetime të mëtutjeshme.

Kontakti me zëdhënësit policor ishte i pamundur gjatë gjithë ditës, ndërsa mësohet se i dyshuari ishte edhe vetë pjesëtar i këtij shërbimi.

Ndërsa e plagosura menjëherë u dërgua në emergjencë në Qendrën kryesore spitalore të vendit.

E familjarët e të plagosurës nuk pranuan të flasin, por prapa kamerës kanë bërë me dije se vajza kishte probleme edhe më herët me të dyshuarin që ishte bashkëshorti i saj. Andaj, për shkak të telasheve me të, ishte ndarë nga ai rreth 6 muaj më parë.

Kronikë nga Enis Reçica

