17:55, 12 Shkurt 2017

Florentin Pogba i Saint-Etienne është duke shikuar drejt “ëndrrës” ku do të ndeshet me vëllëin e tij, Paul Pogba të Manchester United.

Kjo ndeshje do të zhvillohet të enjten në kuadër të Europa League dhe skuadra franceze thuhet se mund ta thërras 26 vjeçarin – Florentin, që ka bërë nëntë paraqitje në Europë këtë sezonë.

Derisa ai dhe vëllai tjetër binjak Mathias janë futbollistë profesionist, asnjëherë më parë nuk ka luajtur kundër Paul që u ribashkua me United për një vlerë rekorde nga Juventus.

Në këtë ndeshje shkruan Goal.com të pranishëm do të jenë edhe të familja në Old Trafford.

“E kam shikuar shortin dhe pashë se me kë do të përballemi. Reagimi im i parë ka qenë: “Po, kjo është një ëndërr që do të përmbushet”, ka thënë Florentin për The Observer.

“Të gjithë do të jenë në stadium për ta shikuar, përfshirë edhe vëllain, Mathias të Sparta Rotterdam, mendoj”, ka thënë Florentin./Klan Kosova/

Në foton e mëposhtme janë tre vëllezërit POGBA:



