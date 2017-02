0:11, 18 Shkurt 2017

Deputetja nga radhët e LDK-së, Melihate Tërmkolli vlerësoi që nëntëvjetori shtetin e Kosovës do të mund ta gjente edhe më mirë, por se mungon bashkëpunimi dhe shteti po grabitet.

“Po të mos ishte lakmia e madhe për interesa personale, ky vend do të ishte shumëfish më mirë. Po grabitet vendi, po grabiten pasuritë po falen e po blihen. Kjo duhet të ndërpritet” tha Tërmkolli në Ballë Për Ballë në Klan Kosova.

Sfidat që e presin Kosovën sipas Tërmkollit më së shumti kanë të bëjnë me bashkëpunimin në mes vete, zgjidhjen e problemeve si të bashkuar.

“Ne ende kemi probleme elementare e esenciale për t’i zgjidhur. Edhe po të jemi bashkë do ta kishim problem për t’i zgjidhur e lërë më kështu të ndarë. Duhet të kemi një unitet. Ne shkojmë bisedojmë me Serbinë, ndërsa kemi shumë problem të flasim me njeri tjetrin. Kjo nuk është mënyra se si shteti ec përpara” tha deputetja Melihate Tërmkolli.

