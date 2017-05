11:30, 16 Maj 2017

Kukullat të cilat shërbejnë për reklamimin e rrobave në dyqane të ndryshme, sipas një studimi të fundit po konsiderohen aspak të shëndetshme.

Ky hulumtim u realizua në dyqanet e modës për femra në dy qytete të Mbretërisë së Bashkuar, njofton Klan Kosova.

“Ka prova të qarta që tregojnë se modeli i kukullave manekin, kontribuon në zhvillimin e problemeve të shëndetit mendor dhe çrregullimeve të ngrënjes”, shkruan Dr Eric Robinson, autori i studimit.

Veç tjerash në hulumtim thuhet se nëse me të vërtetë njerëzit do të kishin një peshë të tillë si të kukullave të dyqaneve do të ishin jo të shëndetshëm dhe do të ishte e pamundur të realizohej shtatzënia tek femrat pasi përshkak të peshës së dobët cikli menstrual s’do të ekzistonte e po ashtu dhe eksitimi tek meshkujt do ishte i pamundur, njofton Klan Kosova.

