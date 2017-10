11:05, 27 Tetor 2017

Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media po e shqyrton Projektligjin për Prishtinën, njofton Klan Kosova.

Këtu u treguan kompetencat shtesë që do t’i ketë kryeqyteti me aprovimin e këtij ligji si siguria publike me policinë komunale, krijimi dhe menaxhimi i ndërmarrjeve publike pa aprovimin e qeverisë, si dhe rritja e buxhetit për katër përqind.

Milaim Zeka, që është pjesë e këtij komisioni, tha se fajtorë për vonimin e këtij ligji janë LDK-ja dhe PDK-ja.

Ai tha se e mbështet që ky ligj të procedohet në Kuvend.

Në anën tjetër, Shqipe Pantina nga Lëvizja Vetëvendosje kërkoi nga anëtarët e këtij komisioni që të harrojnë se kush e udhëheq Prishtinën por të gjithë të mendojnë për më të mirën e kryeqytetit.

Ndërsa Kryetari i këtij Komisioni, Nait Hasani, ka thënë se nga ajo që ka parë nga ky draftligj, nuk i është dukur si ligj i mirëfilltë, dhe që i plotëson nevojat e kryeqytetit.

Sipas tij, duhet të merren shembuj kryeqytetet tjera të zhvilluara rajonale.

