Ylli i bendit KISS, Gene Simmons, si duket po ngatërrohet me aktorin, Tommy Wiseau dhe me shumë të tjerë.

Në të vërtetë, kjo shaka buron që nga viti 2015, kur dikush e kishte fotografuar rokerin dhe e kishte postuar në Twitter, me ç’rast Gene kishte thënë se nuk është ai.

Tani njerëzit po bëjnë shaka në këtë rrjet social duke u fotografuar me nejrëz që i ngjajnë Simmons, apo që kanë një stil të njejtë të veshjes e flokëve si ai, dhe po i publikojnë në Tëitter duke u shprehur të gëzuar që kanë pozuar me Gene Simmons.

No. That’s not me. There are a number of guys running around saying they are me. They are not. https://t.co/fbcRIwAHZF

— Gene Simmons (@genesimmons) July 22, 2017