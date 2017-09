22:17, 26 Shtator 2017

Kandidati për kryetar të Suharekës nga radhët e AAK-së, Bali Muharremaj, ka thënë se do të udhëheq komunën më të pastër e më të gjelbëruar në Kosovë.

Ndërsa sa i përket zhvillimit ekonomik Muharremaj ka thënë që do të krijoj mundësi bashkëpunimi me kompanitë në Suharekë, në mënyrë që të gjeneroj vende të punës për të rinj.

“Me të gjithë ata që kryejnë fakultet do të kemi kontrata që së paku një vjet të kryejnë praktikë. Duhet të bëjmë një plan-program për shkolla profesionale që të mbahen 2 ditë mësim në shkollë dhe 3 ditë praktikë. Unë do të filloj në bashkëpunim me firmat e Suharekës” ka thënë Muharremaj, njofton Klan Kosova.

