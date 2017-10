21:42, 11 Tetor 2017

Gjendja e mjerueshme e Kamenicës, siç e quajti kandidati i AKR-së për këtë komunë, Amir Canaj, vjen si pasojë e qeverisjeve paraprake nga PDK-ja e LDK-ja.

E zgjidhjen e këtyre problemeve Canaj e parasheh në plan-programin e tij, ku në fokus të veçantë do të jetë zhvillimi i bujqësisë.

Sa i përket arsimit Canaj ka thënë që me qeverisjen e tij do të ketë subvencionim të nxënësve deri në klasë të 9-të, me nga dhjetë euro në muaj, përderisa premtoi dyfishimin e buxhetit për mbrojtje sociale.

Tutje Canaj ka premtuar edhe disa projekte për këtë komunë.

“Do të ketë investime kapitale në infrastrukture në shëndetësi, sa i përket të rinjve do të aktivizohet kinemaja dhe do të zgjerojmë terrenet sportive. Gjithashtu do të realizojmë furnizimin e mjaftueshëm me ujë, asfaltimin e rrugëve, ndërtimin e ambulancës në lagjen Malësia e trajtimin e ujërave të zeza” deklaroi Amir Canaj.

