23:00, 10 Tetor 2017

Sa i përket fushës së arsimit Arban Abrashi ka premtuar ndërtimin e shtatë shkollave për të vazhduar me mësimin tërëditor dhe shujta të nxehta.

Abrashi ka thënë që ka buxhet për ndërtimin e këtyre shkollave dhe po që se paraqitet nevoja do të bashkëpunojnë me donatorë të ndryshëm dhe me qeverinë.

Veç kësaj ai bëri të ditur që vetëm gjatë qeverisjes së LDK-së janë ndërtuar 26 shkolla.

Ndërkohë sa i përket punësimin në sektorin e arsimit Abrashi deklaroi që do t’i kushtoj kujdes të veçantë.

“Përmes formulave ku involvohen ekspertë, shoqëria civile dhe organizata të ndryshme do të duhet të zhvillohen proceset e punësimit, veçanërisht në sektorin e arsimit” deklaroi Abrashi, njofton Klan Kosova.

Interesante