Tre persona janë plagosur pas të shtënave me armë zjarri që ndodhën si pasojë e një zënke në një restorant në fshatin Dardani të Ferizajt . Policia njofton se të plagosurve i është ofruar tretman mjekësor dhe mbeten për shërim të mëtutjeshëm. Në vendin e ngjarjes policia ka gjetur dhe konfiskuar një armë zjarri e cila dyshohet të jetë përdorur në rast. Ndërsa, lidhur me rastin është arrestuar një person i cili me urdhër të prokurorit është dërguar në mbajtje, transmeton Klan Kosova.