12:59, 22 Tetor 2017

Komuna e Mamushës prin me pjesëmarrjen në votime me ç`rast atje deri më tani kanë dalë 23,48% e qytetarëve me të drejtë vote.

Sipas të dhënave të Komisionit Qendror Zgjedhor, pas Mamushës, ,Komuna e Kllokotit ka po ashtu dalje më të madhe me 21,25%, Leposaviqi me 18,45%, Shtërpca 15,44%, Mitrovica Veriore me 15,25%.

