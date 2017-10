17:25, 8 Tetor 2017

Andrea Pirlo ka njoftuar se do të pensionohet nga futbolli profesional.

Ai ka thënë se kjo do të ndodhë kur të përfundojë kontrata që ka me New York City, shkruan Goal, përcjellë Klan Kosova.

Ish ylli i Milan dhe Juventus në Itali ka të fituara gjashtë tituj të Serie A dhe dy Champions League, ndërsa ka luajtur rol edhe me ekipin kombëtar në vitin 2006 për Kupën e Botës.

“E shihni se ka ardhur koha. Çdo ditë keni probleme fizike, nuk mund të stërviteni sikur që doni dhe gjithmonë shfaqen probleme”.

“Në moshën time kaq mjafton. Nuk është se gjithmonë mund të shkoni deri në të 50-at. Do të bëjë diçka tjetër”.

“Kam disa ide, por që duket se ka ardhur koha për të marrë vendim”, ka thënë Pirlo.

