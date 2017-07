Mbrojtësi i Barcelonës, Gerard Pique, ka thënë se futbollisti Lionel Messi, ish-basketbollisti Michael Jordan dhe tenisti Roger Federer janë tre sportistët më të mirë që ai i ka parë ndonjëherë.

Pas fitores së Roger Federer në finalen e Wimbledon, ku zvicerani arriti Wimbledon-in e tetë dhe Grand Slam-in e nëntëmbëdhjetë, Pique shfrytëzoi rrjetin social Twitter për t’i bërë të ditur mbresat që ka për këta tre sportistë.

Leo Messi, Michael Jordan, Roger Federer. The best I've seen.

— Gerard Piqué (@3gerardpique) July 16, 2017