22:55, 27 Gusht 2017

Fillimi i ditës me një gotë uji me pak limon të shtrydhur është bërë një ritual për shumë njerëz në botë, kur duan që të humbin peshë.

Dietistët tonë se konsumimi i ujit me limon nuk do të ju ndihmojë si me magji që të humbisni kilogramët e tepërt.

Sipas tyre janë tre pije, që do të ndikojnë që të shkrini dhjamin, por që edhe mënyra e konsumimit të tyre është kyçe, transmeton Klan Kosova.

Kafeja: Sipas hulumtuesve pirja e dy ose tre filxhanëve me kafe, para se të ushtroni do të ju bëjë që të mos ndjeni lodhje në palestër, çka ju bën që të qëndroni aty më shumë se të digjni rrjedhimisht më shumë dhjam.

2. Uji: Mund ta largoni limonin nëse e keni përzier me ujë. Mjafton që ujit t’i hidhini disa copa akulli. Kjo ndihmon që temperatura e turpit të mbetet konstante dhe të digjen 100 kalori më shumë.

3. Qaji i gjelbër: Është një prej pijeve që ndihmon njerëzit më së shumti në humbjen e peshës. Sipas një studimi njerëzit që kanë pirë katër gota të çajit të gjelbër për çdo ditë, brenda dy muajve kanë humbur deri në tre kilogramë.

Interesante