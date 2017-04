13:30, 26 Prill 2017

Nuk ka asnjë pilulë magjike që iu ndihmon të humbni peshë shpejt, dhe pa e dëmtuar shëndetin tuaj të përgjithshëm.

Por është një lëng i shëndetshëm natyral që ju ndihmon të humbni kilogramët e tepërt edhe më shpejt se sa e keni menduar ndonjëherë, transmeton Klan Kosova.

Por çfarë ju duhet për këtë lëng?

1 kërcell selinoje

1 trangull të madhësisë së mesme

1 gotë majdanoz të prerë

3 ananasa

Si ta përgatisni?

Lani mirë të gjithë përbërësit derisa ananasin qërojeni.

Përzieni të gjithë përbërësit mirë në një mikser (blender). Mos i shtoni asnjë mëlmesë, as kripë e biber e as asgjë tjetër.

Këtë lëng konsumojeni brenda 15 minutash, pasi ta përgatisni në mënyrë që të mos i humbasë vlerat.

Preferohet që këtë lëng ta konsumoni në mëngjes.

Nëse e kombinoni këtë lëng me regjim të shëndetshëm ushqimor dhe ushtrime, do t’i shihni rezultatet shumë shpejt, aq shpejt sa edhe vetë do të mahniteni.

