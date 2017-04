12:27, 30 Prill 2017

Kreu i ri i LSI-së, Petrit Vasili u shpreh se objektivi i LSi në zgjedhjet e ardhshme parlamentare është që të dalë forcë politike e parë. Vasili sfidoi kështu Partinë Socialiste, gjatë fjalë së tij në Komitetin Drejtues Kombëtar të LSI.

“Objektivi ynë është LSI forcë e parë në zgjedhjet e 2017. Kushdo që e dëgjon objektivin kërkon të dëgjojë edhe Pse-në. LSI punon me bindje për të ardhmen e shqiptarëve. LSI ka punuar dhe punon me bindje për të ardhmen e shqiptarëve”, ka theksuar Vasili, shkruan Lapsi.al.

“Kjo fillon tek rinia shqiptare. Ka një liri që ekziston, ecën dhe na prin në gjithë territorin. Një Shqipëri me të ardhme, është një Shqipëri me rini. Ne nga sot startojmë me skuadrat tona, punën për të ecur përpara”, ka thënë Vasili

