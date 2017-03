12:57, 6 Mars 2017

Dmitri Peskov, zëdhënës i presidentit rus Vladimir Putin ka thënë se Kremlini nuk duhet që në asnjë mënyrë të lidhet me çështjet e brendshme të Shteteve të bashkuara të Amerikës.

Peskov, duke folur në lidhje me kontaktet e supozuara të ambasadorit rus në Shtetet e Bashkuara me përfaqësues të administratës së Donald Trump gjatë fushatës presidenciale, tha se Kremlini nuk ka “prirjen më të vogël e as qëllimin që të ketë lidhje me këtë punë”, raporton agjencia ruse e lajmeve “Tass”, përcjellë Klan Kosova.

