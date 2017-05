12:00, 13 Maj 2017

Më 13 maj 2012 në Juventus Stadium luhej sfida mes bardhezinjve dhe Atalantës, në një ditë të destinuar për të hyrë në historinë e futbollit.

Ishte dita e lamtumirës së Alex Del Piero nga Juventusi, pas 19 vitesh të mbushur me fitore dhe rekorde personale. Nderoi fanellën bardhezi deri në sekondat e fundit që e mbante veshur dhe asnjëherë se hoqi. Madje as në periudhën më të vështirë që bardhezinjtë zbritën në Seria B.

Bëri një xhiro emocionuese në fushën e lojës për rreth dhjetë minuta, duke u shoqëruar nga pafund duartrokitje por dhe lot.

“Më shumë se gjithçka, është ajo që më keni dhuruar ju në këto 19 vite. Më shumë se çdo gjë tjetër, sot dua t’u them vetëm:

FALEMNDERIT. Jam i lumtur që keni qeshur, gëzuar, qarë, kënduar dhe bërtitur për mua dhe me mua. Keni bërë realitet ëndrrën time. Ju them FALEMNDERIT! Do të jem gjithmonë pranë jush. Alesandro.”, ishte letra e tij për tifozët bardhezi dy ditë pas lamtumirës.

Legjenda juventine ka luajtur 704 ndeshje me fanellën bardhezi, duke shënuar 289 gola, i fundit pikërisht në ndeshjen e së dielës, që Juventusi e pati fituar 3-1 ndaj Atalanta.

Ai ka fituar tetë tituj kampioni në Seria A, një Ligë Kampionësh, një Kupë Italie, katër Superkupa Italie, një Superkupë Europe dhe një Kupë Interkontinentale.

