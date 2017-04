17:14, 6 Prill 2017

Nganjëherë mund të mos keni mjaftueshëm kohë që t’i përkushtoheni ushtrimeve fizike, në palestër.

Por nëse nuk mund të gjeni një mënyrë që të shkoni në fitnes, atëherë janë pesë ushtrime që ju ndihmojnë që brenda një ore të mund të digjni kalori.

Vrapimi shkallëve tatëpjetë; është shumë efektiv dhe mund të ju ndihmojë që ta shkrini dhjamin e tepërt në trupin tuaj.

Vrapimi përgjithësisht njihet si mënyra më e mirë që ndikon në humbjen e peshës. Nëse këtë e bëni duke u ngjitur shkallëve atëherë mund të digjni 819 kalori.

Pastaj që të digjni më shumë kalori mund t’ia arrini duke bërë not me presion më të lartë, të merreni me taekwando, kërcim në litar apo vrapim të shpejtë në terren të rrafshët./Klan Kosova/

