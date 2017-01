Të paktën pesë persona janë lënduar, pas një shpërthimi në Londër.

Policia e ka konfirmuar se në një bllok të banesave ka ndodhur një shpërthim i madh dhe se në vend të ngjarjes janë përafërsisht 60 zjarrfikës që po përpiqen ta lokalizojnë zjarrin, transmeton Klan Kosova.

Policia ka thënë se është akoma herët të thuhet se cili ka qenë shkaku që e ka shkaktuar këtë shpërthim.

@SkyNews house explosion at A127. Hope no one was at home pic.twitter.com/XisPX0YP1W

— allscores (@allscores1) January 23, 2017