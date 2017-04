22:20, 8 Prill 2017

Shkrimtari japonez me famë botërore, Haruki Murakami është cilësuar si njëri ndër 100 njerëzit që kanë më së shumti ndikim në botë.

Shkrimtari e ka përdorur këtë ndikim për të mirë, duke iu rekomanduar disa libra që ju patjetër duhet t’i lexoni, transmeton Klan Kosova.

Më poshtë janë disa nga titujt që Murakami i ka përmendur gjatë intervistave të tij.

The Castle, Franz Kafka

The Brothers Karamazov, Fyodor Dostoyesky

The Catcher in the Rye, J.D. Salinger

The Great Gatsby, F. Scott Fitzgerald

Philip Marlowe Series, Raymond Chandler

klankosova.tv

Interesante