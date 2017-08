16:23, 26 Gusht 2017

Përveç ushqimit e dietave, uthulla e mollës ndikon shumë edhe për lëkurën. Ajo gjen përdorim të gjerë në estetikë, kështu duke ndikuar në mposhtjen e moshës e largimin e toksinave.

Më poshtë janë të cekura pesë arsyet pse duhet larë fytyra me uthull molle.

Uthulla e mollës mund të ndihmojë në reduktimin e pikave të moshës: Kur ju lani fytyrën çdo ditë me uthull të mollës, do të vini re një ndryshim thelbësor në pikat e moshës. Uthulla e mollës përmban acide hidrokside alfa që do heq lëkurën e vdekur dhe zbulon lëkurë të shëndetshme dhe të gjallë. Përveç larjes me një spërkatje të uthullës së mollës, merrni një top pambuku dhe vendosni prapë uthull dhe zbatojeni drejtpërsëdrejti në pikat e moshës. Prisni rreth tridhjetë minuta dhe lajeni fytyrën tuaj me ujë të freskët. Bëni këtë dy herë në ditë për gjashtë javë dhe do të shihni rezultatet, shkruan Gazeta Shneta.

Uthulla e mollës lufton aknet dhe pikat e zeza në fytyrë: Nuk ka nevojë për të blerë krema ​​komerciale për akne, kur ju mund të përdorni uthull molle. Forma e acidit malik e bën uthulliën e mollës një substancë të fuqishme antibakteriale, antifungale dhe antivirale të aftë për të larguar bakterat dhe pikat e zeza nga fytyra.

Uthulla e mushtit të mëshirës balancon lëkurën tuaj: Ndërsa hiqni vajin nga lëkura, uthulla e mollës gjithashtu ndihmon në balancimin e pH-së dhe mban lëkurën tuaj të bëhet shumë vajore ose shumë e thatë duke balancuar prodhimin e sebumit. Shpërlani fytyrën tuaj çdo ditë me uthull të mollës nëse dëshironi balancim.

Uthulla e mollës lufton rrudhat: Larja e fytyrës me uthull të mollës mund të ndihmojë në minimizimin e shfaqjes së linjave të imta dhe rrudhave. Ju mund të thithni një pambuk ose pëlhurë pambuku me uthull të mollës dhe ta depërtoni atë në lëkurën tuaj. Pasi ta bëni këtë, shpërlajeni fytyrën me ujë të ngrohtë dhe thajeni atë.

Uthulla e mollës largon toksinat nga fytyra juaj: Përdorimi i rregullt i lëngut të mollës do të ndihmojë në nxjerrjen e toksinave nga lëkura duke lënë një shkëlqim të freskët dhe të pastër, transmeton Klan Kosova.

