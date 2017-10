14:00, 19 Tetor 2017

Jeni duke menduar se cilat janë gjerat që ju duhen për gardërobën e kësaj vjeshte?

Më poshtë ju sjellim disa kombinime nga dukjet modeleve e blogereve të famshme gjatë Javës së Modës.

Duke filluar nga xhemperët e nxehtë të kombinuar me funde të gjëra e deri tek kombinimi i rrobave sportive me ato klasike, siç janë bluzat sportive me xhaketa, më poshtë ju sjellim disa nga këto dukje.

Kombinimet më poshtë do t’ju ndihmojnë të bëni përzgjedhjen e gjerave që do t’i blini, megjithatë shumica prej tyre besoj që tashme gjendet në gardërobën tuaj.

Xhemper dhe fund

Xhinse dhe këpucë me maje

Bluzë sportive dhe xhaketë

Çizme të gjata dhe minifund

Këmishë dhe bluzë që mbylon fytin

