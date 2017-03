13:02, 22 Mars 2017

Të mërkurën në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës “Pjetër Bogdani” u përurua libri “Lirinë dikush po e vret” i autorit Izet Abdyli.

Në të, autori, përmes vëllimeve poetike, shpreh revoltën e tij ndaj atyre që po e qeverisin vendin që nga paslufta, njofton Klan Kosova.

Të gjitha poezitë e këtij libri paraqesin zhgënjimin dhe protestën ndaj realitetit të zymtë, ndaj servilëve, që po e keqpërdorin lirinë pas shumë shekujsh robërie.

Poeti, sipas recensuesve, në libër nuk është më ai burri që i këndon me shpirt Kosovës, por sot e qan këtë vend, jo me lot, por përmes ironisë therëse, me hidhërim jo vetëm individual por edhe kolektiv, deri në përbuzje.

Interesante