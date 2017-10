8:41, 11 Tetor 2017

Kolumbia është kualifikuar për në Kampionat Botëror, dhe për këtë i mjaftoi barazimi si mysafir i Perusë në ndeshjen e fundit kualifikuese.

James Rodriguez kaloi Kolumbinë në epërsi në minutën e 56-të pas asistimit nga Falcao, ndërsa Paulo Guerrero barazoi rezultatin në minutën e 76-të për vendësit.

Me këtë barazim ata përfunduan kualifikimet në pozitën e katërt me 27 pikë, ndërsa Peru në vendin e pestë me 26 pikë, me ç’rast do të luajë një ndeshje ndaj Zelandës së Re për të vendosur se cila nga këto kombëtare do të shkojnë në Rusi.

Interesante