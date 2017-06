23:15, 28 Qershor 2017

Tema e Orës së Fundit në Klan Kosova flet për personalitetet e kombit shqiptar, që kontributin e tyre e kanë dhënë shumë kohë më parë, por që tani nuk respektohen nga institucionet, njofton Klan Kosova.

Kamer Loshi e Sadri Haxhija, nuk kanë as pllakë as varr as ndonjë lapidar në Drenicë.

Për më shumë ndiqeni kronikën e përgatitur nga Arjeta Dragaj

