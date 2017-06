18:10, 30 Qershor 2017

Përfitimet shëndetësore që ne marrim nga fryti i limonit janë të pazëvendësueshme, por nëse ai do të shoqërohet me ujë të ngrohtë dhe të konsumohet në mëngjes esëll, atëherë këto përfitime do të shumëfishohen.

Zbuloni më poshtë se cilat janë vetitë e tij:

1.Ofron më shumë energji.

Kombinimi i ujit me limonin ndihmon për hidratimin e trupit dhe oksigjenimin e gjakut.

2.Ndihmon në Detoksifikim.

Uji me limon ndihmon në largimin e lëngjeve të tepërta dhe toksinave nga trupi.

3.Për një lëkurë të bukur.

Dehidratimi kronik mund të lerë lëkurën të thatë, ndaj filloni ditën tuaj me zgjedhjen e duhur “ujë të ngrohtë me limon”.