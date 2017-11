12:34, 5 Nëntor 2017

Kjo xhiro e Premier Ligës angleze do të na përballë me dy derbi të jashtëzakonshëm, njofton Klan Kosova.

Një prej tyre është ndeshja mes vendit të parë dhe atij të pestë, ndërsa tjetra në mes vendit të dytë dhe të katërt.

Manchester City do ta pres Arsenalin me fillim në orën 15:15, kurse Manchester United ndshet me Chelsean në orën 17:30.

Ndërsa Tottenham Hotspur , ekipi tjetër nga pesëshja e madhe e Premier Ligës ndeshet me Crystal Palace në ora 13:00.

