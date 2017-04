15:47, 30 Prill 2017

Manchester United mund të mos jenë ndarë të lumtur me barazimin 1:1 ndaj Swanseas në Old Trafford, por ata do të gëzohen pak, pasi që kanë vënë një rekord të ri për klubin.

Djajt e kuq kanë vënë rekordin e vet të ri të ecurisë pa humbje në një stinor të Premier Ligës duke mos pësuar humbje në 25 takime.

Por fatkeqësisht, prej 25 ndeshjeve pa humbje, ata kanë 13 fitore dhe 12 barazime.

Interesante