16:00, 27 Korrik 2017

Tifozët e Kendrick Lamar në Detroit morën një surprizë të veçantë mbrëmjen e së mërkurës kur reperi solli J. Cole për të performuar në Pallatin e Auburn Hills.

Cole filloi performancën e tij me “Deja Vu” nga albumi i tij i fundit 4 Your Eyez Only, dhe turma në mënyrë të përshtatshme u çmend kur ai u shfaq në skenë, transmeton Klan Kosova.

The moment Kendrick brings out J Cole in Detroit 🙌 pic.twitter.com/kjQZbMRZlc — Ahmad El-Sayed (@a_elsayed28) July 27, 2017

I'm just sayin J Cole made a special appearance at the kendrick concert pic.twitter.com/TbOknYA3Ar — Lando (@WohlersLandon) July 27, 2017

Ai gjithashtu ka performuar “A Tale of 2 Citiez” dhe “No Role Modelz”

Interesante