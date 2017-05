Më poshtë mund ta ndiqni në pak sekonda performancën e Linda Halimit, përfaqësuesës së Shqipërisë në “Eurovision 2017”, njofton Klan Kosova.

Këngëtarja padyshim se përveç pamjes mahnitëse, shkëlqeu edhe me performancë.

Linda u ngjit e katërta në skenë, me këngën “World”.

Now that's what we call a long high note! ⏲️ @LinditaWorld #ESC2017 #ALB🇦🇱 pic.twitter.com/cbMu7vBsrT

— Eurovision (@Eurovision) May 9, 2017