18:56, 5 Qershor 2017

Ariana Grande mblodhi të gjithë artistët që ishin në koncertin për përfitime me moton “One Love Mançester” për t’u bashkuar me të në këngën “One Last Time”, për ta përmbyllur natën, transmeton Klan Kosova.

Këngëtarja këndoi këngën pranë miqve të saj të famshëm si Miley Cyrus, Katy Perry dhe Niall Horan të cilët kërcënin në sfond.

Ndiqeni videon e mëposhtme:

