Bashkë me ekipin përfaqësues në Zagreb kanë udhëtuar presidenti i FFK-së, Fadil Vokrri, anëtari i KE, Bakir Burri dhe zëvendës sekretari i përgjithshëm Arianit Ahemeti.

Në komunikatën e FFK-së bëhet e ditur se nesër paradite prej orës 10.00 do të ketë analizë të lojës së ekipit rival.

Pasdite në orën 18:15 në stadiumin “Maksimir” përzgjedhësi do të ketë konferencën për media para ndeshjes, ndërsa në orën 18:45 përfaqësuesja do të mbajë seancën e fundit stërvitore para ndeshjes me Kroacinë.

Në mbrëmje krerët e FFK-së bashkë me krerët e futbollit të Kroacisë sipas traditës do të kenë një darkë të përbashkët.